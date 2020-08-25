مفوضية الانتخابات تطلب أسماء الشركات المعنية بفحص أجهزة الاقتراع

أعلنت مفوضية الانتخابات، امس الاثنين، أنها طالبت لجنة مختصة بتزويدها بقائمة اسماء الشركات العالمية ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها.

وأفاد مكتب الناطق الاعلامي للمفوضية في بيان بأن مجلس المفوضين أكمل اختيار المديرين العامين وتعيينهم وفقًا لمعايير تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والمساواة بعيدًا عن الولاءات والانتماءات السياسية مراعيًا في ذلك التوازن لمكونات الشعب العراقي، وبما يتماشى مع الدستور والقوانين النافذة، ومطالب الجماهير بالاصلاح القائم على أسس وطنية. كما عمل مجلس المفوضين على تشكيل لجنة لاختيار الشركة الفاحصة والتي عقدت اجتماعها بحضور ممثل عن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية مطالبةً إياه بتزويدها بقائمة باسماء الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة في مجال التكنولوجيا ولديها أعمال مماثلة بفحص أجهزة الاقتراع؛ وذلك لغرض فحص الأجهزة والتحقق منها، وأوصت بالاسراع في تشكيل اللجنة الفنية المشرفة والمكلفة بمراقبة الشركة الفاحصة وتقييم عملها التي سيتم التعاقد معها والمؤلفة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة . وفي السياق، تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومتريًا وتوزيع بطاقة الناخب لهم .