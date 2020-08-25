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وفاة و32 إصابة جديدة بكورونا في غرب كوردستان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال وشرق سوريا.

وقالت الهيئة في بيان : ” توفيت مسنة في الحسكة، وأصيب و32 شخصا بكورونا، منها 14ذكورا و 18 إناثا في شمال وشرق سوريا”.

وأضافت أن “الإصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي : 12حالة في قامشلو، و8 حالات في الحسكة، و5 في ديرك، و3 في الشهباء، وحالتان في عامودا، ,حالة واحدة في كركى لكى، وحالة واحدة في الرميلان”.

وأشارت الهيئة إلى “تسجيل 8 حالات شفاء جديدة”.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في مناطق الإدارة الذاتية بلغ حتى الآن 394 إصابة، إلى جانب 26 حالة وفاة و74 حالة شفاء.

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