الأسير حسام محمد جمعة خليل الزعانين يصارع المرض في سجون الاحتلال

(1985م – 2020م)

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسير حسام محمد جمعة خليل الزعانين ابن الخامسة والثلاثون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في (سجن نفحة ) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها, وقد أنهى عامه السابع خلف القضبان ودخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي فهو يقضي حكماً بالسجن17عاماً, أمضى منها حتى الآن 7 عاماً.

الأسير المريض:- حسام محمد جمعة خليل الزعانين

تاريخ الميلاد:- 1985م

البلدة الاصلية:- بيت حانون

مكان الإقامة :- بلدة بيت حانون “شارع السكة بالقرب من الجمعية الزراعية “منطقة الشهيد عطية الزعنيين”

الحالة الاجتماعية:- متزوج ولديه ابنتين “حلا وآية”،

العائلة الفاضلة :- تتكون عائلة الأسير من 17 فردا ويأتي هو في الترتيب الخامس سناً من بين إخوته وأخواته والأسير حسام له شقيق شهيد اسمه أحمد تم اغتالته من قبل طائرات الاحتلال بقصف السيارة التي كان يقلها برفقة ابن عمه.

إجراءات تعسفية وظالمة:- امعن الاحتلال في مواصلة إجرامه بحق الأسير حسام من حرمانه من زيارة عائلته علماً في بادية اعتقاله سمحت لوالديه وزوجته وابنتيه ثمّ توقّفت عن ذلك …

الوظيفة:- عمل في جهاز الأمن الوقائي

المؤهل العلمي :- تلقى تعليمه الدراسي في مدارس بيت حانون وأنهى الثانوية العامة داخل معتقل نفحة

تاريخ الاعتقال:- 24/7/2013م

مكان الاعتقال:- سجن نفحة

التهمة الموجه إليه:- مساعدة رجال المقاومة

بقي موقوف بدون محاكمة:- عام

الحكم:- 17 سنة

اعتقال الأسير:- حسام الزعانين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على معبر بيت حانون (إيرز)، المريض: حسام “محمد جمعة” خليل الزعانين (28 عاماً)،عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الثلاثاء 23 تموز 2013، في معبر بيت حانون (إيرز)، وهو في طريقه للعلاج في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس المحتلة وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريض أصيب في الأحداث التي جرت في قطاع غزة في حزيران من العام 2007،

الحالة الصحية للأسير:- . حسام الزعانين

يعاني الأسير حسام من تهتك في أوتار الكتف اليمنى ومشاكل في الأعصاب جراء إصابة قديمة قد تعرّض لها في كتفه ويده في العام 2006،ويعاني من آلام شديدة على إثر إصابته القديمة في الكتف والصدر من الجهة اليمنى” مؤكدة أنه يعاني إهمالًا طبيًا من قبل إدارة السجون، حيث يقوم الاحتلال بإعطائه مسكنات للآلام فقط ولا يقدم له العلاج المناسب وهو يحتاج زراعة أعصاب في يداه فيما منعه الاحتلال من إجراء عمليات الزراعة،وتم عزلة في زنازين انفرادية منها بئر السبع – ونفحة وتنقل عبر السجون منها سجن المجدل- نفحة وشارك الأسير في معارك الأمعاء الخاوية مع الأسرى البواسل في السجون.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض حسام الزعانين للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة – كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.