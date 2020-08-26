الإنفلونزا الخريفية تقلق خطط احتواء كورونا: 3962 إصابة جديدة بالفايروس

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 3962 إصابة و77 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أنه “سجلت وزارة الصحة والبيئة (3372) حالة شفاء في العراق موزعة بغداد / الرصافة 336، بغداد / الكرخ 420، مدينة الطب 70، النجف الأشرف 233، السليمانية 86، أربيل 226، كربلاء 322، كركوك 98، ديالى 160، واسط 179، البصرة 315، ميسان 180، بابل 297، الديوانية 87، ذي قار 119، الأنبار 52، المثنى 64، نينوى 95، وصلاح الدين 33. وسجل بيان الوزارة 3962 إصابة جديدة بالفايروس توزعت في بغداد الرصافة 487، بغداد الكرخ 249، مدينة الطب 93، النجف 121، السليمانية 140، أربيل 343، دهوك 194 ، كربلاء 239، كركوك 238، ديالى 104، واسط 246، البصرة 392، ميسان 156، بابل 133 ، الديوانية 141، ذي قار 253، الأنبار 83، المثنى 53، نينوى 251، وصلاح الدين 46 . وبلغت حالات الوفيات في عموم العراق حسب البيان 77 شخصًا توزعوا في بغداد الرصافة 4، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 2، النجف 1، السليمانية 7، أربيل 6، دهوك 5، كربلاء 4، كركوك 7، ديالى 1، واسط 7، البصرة 7، بابل 11، الديوانية 3، ذي قار 1، المثنى 4، ونينوى 3. بهذا يصبح مجموع حالات الشفاء في عموم البلاد 153761، ومجموع الإصابات 211947، فيما وصلت حالات الوفيات إلى 6596 شخصًا.

وفي سياق متصل، توقعت وزارة الصحة، ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا منتصف تشرين الأول المقبل، مشيرةً إلى أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات الواجبة لمواجهتها. وقال عضو خلية الأزمة في الرصافة، عباس عويد الحسيني إن ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا مؤخرًا يعزى إلى عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة والتدابير الوقائية، إضافة إلى رفع الوزارة قدرة الفحوصات التشخيصية الى 25 الف فحص يوميًا، وهناك طموح للوصول الى 100 ألف مسحة أو أكثر يوميًا.

واضاف أن المعركة مع الفايروس مستمرة لانه مستجد ومتغير بالجينات وبسلوكه، وحتى الآن غير معروف، وما زلنا ضمن الموجة الاولى وفي قمة تفشي الوباء، والدليل ارتفاع عدد الاصابات التي تجاوزت 4000 اصابة يوميا، وهذا لا يشكل حقيقة الارقام المعلنة بسبب عزوف اغلب المصابين عن مراجعة المؤسسات الصحية لإجراء المسحات والمفراس والفحص السريري والتحاليل الاخرى.

ورجح الحسيني انطلاق موجة ثانية لكورونا هي الموجة الخريفية في منتصف شهر تشرين الاول المقبل، لتنتهي اواخر تشرين الثاني، وتتزامن مع انتشار الانفلونزا الخريفية، “لذا ستكون هناك مشكلة مزدوجة مع وجود الفايروس”، وبالتالي تستعد الوزارة لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية لتقليل مضاعفاتها وانتشار عدوى الوباء بينهم.