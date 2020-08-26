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‹الفتح› يهدد الكاظمي بالإقالة .. بهذه الحالة

هدد تحالف ‹الفتح› بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، بأن عدم تنفيذ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، سيدفع إلى إقالته.

وقال النائب عن التحالف عباس الزاملي  إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، وعدم تنفيذه لهذا القرار سيدفع القوى السياسية إلى إقالته من منصبه».

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عباس الزاملي

وبين الزاملي، أن «أبرز نقاط اتفاق القوى السياسية قبل منح الكاظمي ثقة البرلمان العراقي، كان تنفيذ هذا القرار، وهو وعد الكتل بذلك، لكن حتى الآن لم نر نيّة جادة منه لتنفيذ هذا القرار، بل نرى أن هناك مماطلة في تنفيذ القرار المدعوم سياسياً وشعبياً»، حسب قوله.

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