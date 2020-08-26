النفط تعلن إجمالي الإيرادات المتحققة خلال تموز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إنه “بحسب البيانات الأخيرة الصادرة من شركة تسويق النفط سومو لشهر تموز، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 85 مليوناً و663 ألفاً و291 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و491 مليوناً و767 ألف دولار”.

وأضاف جهاد، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 82 مليوناً و700 ألف و381 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و366 مليوناً و66 ألف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و701 ألف و15 برميلاً، بإيرادات بلغت 118 مليوناً و536 ألفاً و773 دولاراً”.

وأشار جهاد، إلى أنه “لم يتم تسجيل تصدير أية كمية من حقول القيارة، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود إلى الأردن 261 ألفاً و895 برميلاً بايرادات بلغت 7 ملايين و164 ألفاً و134 دولاراً”، موضحاً أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.762 دولار”.