النفط تعلن تحقيق إيرادات اضافية باكثر من 38 مليون دولار خلال تموز

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن تحقيق إيرادات إضافية بأكثر من 38 مليون دولار خلال شهر تموز الماضي.

وذكرت شركة تسويق النفط (سومو) على موقعها أن “الشركة استطاعت تحقيق ايرادات اضافية ل‍خزينة الدولة لشهر تموز عن بيع وتسويق الشحنات الفورية وبيعها بعلاوة سعرية”.

واضافت ان “الشحنات النفطية التي تم بيعها من نوع بصرة خفيف بلغت 987 ألفاً و180 برميلاً بعلاوة سعرية بلغت 4.442.3100 دولار وبسعر بلغ 38.327 دولار ليكون الايراد الكلي 38. 822.827 مليون دولار”.

واشارت الى ان “الايراد الاضافي المتحقق تم اضافته ضمن المبيعات الشهرية لشهر تموز الماضي”.