بهذا المقترح .. الأمم المتحدة تدخل على خط أزمة الدوائر الانتخابية

كشف مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، عن دخول بعثة الأمم المتحدة لدى العراق على خط الأزمة السياسية القائمة بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة، من خلال تقديمها لمقترح جديد كحل وسط بين آراء القوى السياسية المختلفة.

وأوضح المصدر، أن «مقترح بعثة الأمم المتحدة يتضمن تقسيم المحافظات العراقية إلى٨٠ دائرة انتخابية تسمى بالدوائر الوسطية، على أن يراعي تقسيم الدوائر الطبيعة الاجتماعية لكل محافظة للحرص على التمثيل العادل لكل الطوائف والقوميات».

مبيناً بأن «المقترح قد لاقى قبول العديد من الكتل السياسية، ويتوقع أن يتم تبني هذا المقترح مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكونه الأنسب حالياً للمضي بتشريع قانون الانتخابات، خصوصاً مع تصاعد الضغوطات الشعبية وعودة الزخم للمظاهرات».