دعاء مواطن عراقي

د . خالد القره غولي ..

اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من كل منافقٍ يريد تقسيم العراق ..

اللهمَّ إنا نعوذ بكَ من كلَ خائنٍ يريد تجزأة العراق ..

اللهمَّ إنتقم من الّذين إستبدلوا مواقفهم وأصبحوا بين ليلةٍ وضحاها دعاة الوطنية والدين والحفاظ على مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم المشروعة بعد أن فتحوا أبوابهم لقوات العدو الأمريكي المحتل وأقاموا له الولائم والهبيط !!

اللهمَّ إنتقم من الّذين في لسانهم شيء وفي قلوبهم شيء آخر ..

اللهمَّ إنتقم من كل من كانَ سبباً في إحتلال العراق وأمسى الآن مناضلاً صنديداً أمام القنوات ..

اللهمَّ إنتقم من الّذين كانوا سبباً في تثبيت هذه السلطة وكتابة الدستور وأضحوا الآن دعاةً لمعارضتها والتصدي لها ..

اللهمَّ إنتقم ممن كانَ يضع قدماً على قدم ويداً على يد مستهزأً بالفقراء وهو يقود المعارك الآن بالموبايل في فنادق الدرجة الأولى ..

اللهمَّ إنتقم ممن كان يمدح الظلم والآن يذمه .. ويكره الحق والآن يتبعه بالباطل ..

اللهمَّ لا تقبل توبةَ أحدٍ ممن يحمل في قلبه ضغينةً واحدةً على أهل العراق ..الشيعة والسنة والمسيحيين والكرد والتركمان والفيلين والشبك والجرجر والكاكئية والمندائيين والأيزيديين والأرمن والآشوريين والكلد آشوريين والكاثوليك والسريان والسبتيين ..

اللهمَّ إكشف المنافقينَ ودع ألسنتهم تصمت وقلوبهم تتحدث كي يرى أهل العراق بمن إبتلوا ..

اللهمَّ إنتقم من الّذين يتحسسون جيوبهم الآن للتأكد من جواز السفر ..

اللهمَّ إنتقم من المرائين المدسوسين الّذين كان وسيبقى ويظل هدفهم قتل العراق وأهله بحجة الفيدرالية ..

اللهمَّ إنتقم من الكذابين الّذين كانوا لا يملكون شروى نقير والآن لديهم ملايين الدولارات موزعة بين بنوك العالم ..

اللهمَّ إنتقم من كلّ وزيرٍ كذاب يضحك على الناس .. ومن كلّ نائب أو عضو مجلس لا يعمل إلا لصالح كتلته وحزبه ..

اللهمَّ إجعل نحرهم في كيدهم وكيدهم في نحرهم..

اللهمَّ إنتقم من كل الّذين يطبلون للحرب الأهلية ويسعون لها وهم يقبعون في قصورهم وبين حماياتهم وعشائرهم ..

اللهمّ إنتقم َ ممن كان يتحجج بالدكتاتورية وهو دكتاتور بدمه وعقله وقلبه ..

اللهمَّ إنتقم من قنوات الإعلام المنافقة المغرضة التي تقذف أهل العراق بوابلٍ من الحقد والشر والخراب والدمار .. والداعمين لها ومذيعيها وكوادرها وفنييها وحتى حراسها وجدرانها ..

(( لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلي العظيم لا اله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا.. وتعلم حاجتنا فأعطنا مانسأل.. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا .. اللهم إنا نسألك إيماناً يباشر قلوبنا. . ويقيناً صادقاً حتى نعلم انه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا ..وراضنا بما قسمته لنا .. وإحفظ العراق من كل سوء وأهل العراق من كل شر .. يا ذا الجلال والإكرام))

آمين ..