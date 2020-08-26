سيادة المطران عطا الله حنا : ” الوطن يحتاج الى من يضحي في سبيله وليس الى من يضحي به …ز

سيادة المطران عطا الله حنا : ” الوطن يحتاج الى من يضحي في سبيله وليس الى من يضحي به من اجل مصالحه واجنداته واهدافه الشخصية ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نعيش عصرا كثر فيه المنافقون والكاذبون واصحاب الاجندات والمصالح الانية والشخصية ولكن هذا الوقت العصيب لا يخلوا ايضا من اولئك المتمسكين بالقيم والاخلاق والمبادىء الانسانية السامية كما والصدق والاستقامة والوطنية الحقة.

لن تقوم لنا قائمة في فلسطين الا من خلال هؤلاء الذين يتحلون بالصدق والاستقامة والوطنية الحقة بعيدا عن الكذب والنفاق والاجندات المشبوهة التي تخدم جهات خارجية معادية لشعبنا ولقضيتنا .

لن تقوم لنا قائمة في هذا الارض المقدسة الا من خلال اولئك الذين يضحون من اجل الوطن وقضيته العادلة ولا يضحون بالوطن من اجل مصالحهم واجنداتهم واهدافهم الشخصية ، فالوطن يحتاج الى من يضحي في سبيله وليس الى من يضحي به من اجل مصالحه واجنداته الشخصية .

لكي نتمكن من تحرير الارض يجب ان نحرر العقول من الضغينة والكراهية وثقافة الاقصاء والتطرف وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن الصهيونية وسياسات الاحتلال، لكي نتمكن من تحرير الارض والانسان من الاحتلال يجب ان نحرر العقول من التخلف والجاهلية والحقد والعنصرية ايا كان مصدرها وايا كانت الجهة التي تروج لها .

وطننا وطن مقدس وقضيتنا هي اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث واولئك الذين يتحلون بالصدق والاستقامة والنقاء والصفاء هم اولئك الذين يتصدرون المشهد وهم اولئك الذين سوف يكونوا لهم دور رائد في تحقيق امنيات وتطلعات شعبنا نحو الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة .