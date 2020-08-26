فيديو.. الجيش الأميركي يستعرض “سيارة طائرة”

عرض سلاح الجو الأميركي نموذجا لـ “السيارة الطائرة”، والتي تشبه المركبات في أفلام الخيال العلمي.

ووفق بيان عبر الموقع الإلكتروني لسلاح الجو، فإن هذه المركبة التي يطلق عليها “eVTOL” كهربائية بالكامل، ولديها القدرة على الطيران بشكل عامودي في الإقلاع والهبوط.

الجيش الأميركي يريد إضافة مركبات طائرة بحلول 2023

وتستطيع هذه المركبة التي تحملها 6 أطراف، ولديها 16 محرك طيران صغير، أن تستوعب راكبا واحدا، كما يمكنها أن تطفو على سطح الماء.

واستعرضت شركة “ليفت” التي قامت بتطوير المركبة الطائرة لصالح برنامج “أجيلتي برايم” التابع لسلاح الجو، في قاعدة مابري في ولاية تكساس.

ويعمل برنامج “أجيلتي برايم” مع نحو 15 شركة ومختبر تطوير من أجل الوصول إلى مركبات طائرة تضاف إلى ترسانة الجيش الأميركي، بحلول 2023.

وتقول شركة ليفت إنها تطور هذا النوع من المركبات، لأغراض عسكرية ومدنية، ولكن استخدامها يحتاج رخصة طيران.