مذكرات مترجم عمل مع الجيش الامريكي

بقلم ..اراس جباري

ادنا مذكرات المترجم .. م- م السلامي ارسله الي لانشره واعلق عليه

حيث تناول مذكراته لقاء احد الضباط الامريكان مع الكتل النيابية انذاك وقد حدثت مشكلة بين هذه الكتل النيابية كانت الكتل النيابية تريد ازالة تمثال الطيار البطل عبدالله لعيبي لانه اسقط طائتين ايرانيتين وانتحر بطائرته باسقاط الطائرة الثالثة …. الشهيد عبدالله لعيبي ا اعتبره العالم اسطورة الطيارين العراقيين وكانت الكتل الاخرى تعارض مقترحهم حيث ارسل قيادة العمليات في الجيش الامريكي ضابطا للقاء الكتل السياسية المختلفة لتفادي حدوث مشاكل بينهم

وهذه نص مذكرات المترجم س-س السلامي مع ترجمتها الى العربية وقد نشرها المترجم في احد الصحف الامريكية بعدما هاجر من العراق ..

In May 2005.I was interpreter with COL Vail /The Brigade Commander incharge of the east side of Baghdad. We were on our way to the green Zone to discuss the matter of a statue of an Iraqi Pilot who crashed his jet fighter into an Iranian Jet fighter to prevent them from passing Iraq border and attack Iraqi’s targets during the Iraqi-Iranian war. The statue was near the National Museum in Baghdad. He was Lt Abdullah L aiby .

He wanted to see the status of this pilot, so we went to the place to see and I told him what I know about this brave pilot. He was very impressed and I was really surprised that he told his officers about him and they all salute him for what they heard .

We went to the green zone. The meeting includes many problems that they wanted to discuss.

He asked them specifically why you want to remove this pilot statue !?

They said “he is a symbol of the Saddam ‘s Regiem and it has to go.

He said “but he was a hero during the war against Iran ..

They said ” we want to gain Iran’s friendship, it’s a new age ,new Iraq .removing this statue will help ”

The COL said “You don’t have to remove your great symbos to please Iran !! . I wish one day we sit here in the green zone and see all the pictures of Iraqi’s presidents from the indepALendence day till now .. All over the walls like what we have in Washington DC.. ”

Abdulla L aiby belong to the Iraqi history not Saddam .. He served the country not a man.

My answer is NO .. This Pilot’s statue will stay till the day last American soldier leaves .I’m sorry I will not let this happens . I have met many Iraqis against this idea .

Then he said ” What is the Next problem ”

M-M Lsallami

ترجمة النص

في مايس علم 2005 كنت مترجما مع وحدة العقيد ( فل ) قائد عمليات شرق بغداد وكنا في طريقنا الى المنطقة الخضراء لمناقشة قضية ازالة تمثال طيار اسقط طائرة ايرانية لمنعه عبور الحدود ومهاجمة اهداف عراقية في الحرب العراقية الايرانية وقد كان التمثال قرب المسرح الوطني وكان اسمه الملازم الطيار عبدالله لعيبي …وهو من ابناء الجنوب ومن مدينة العمارة بالذات

طلب العقيد الامريكي ان يرى تمثال الشهيد الطيار قبل الذهاب الى لقاء هذا الكيان الذي يصر على ازالة تمثال المرحوم …وهذا الكيان معروف بولائه لايران ونصف قادته كانوا مع الحرس الثوري الايراني يقاتلون العراقيين في الحرب العراقية الايرانية

وفي مذكراته يقول المترجم لحقيقة انني تفأجاة عندما رأيت ان العقيد الامريكي والضباط الامريكيين المرافقين له ادوا تحية عسكرية لتمثال المرحوم عبدالله لعيبي وهم بحالة استعداد عسكري وبعدها توجهنا الى المنطقة الخضراء للقاء مع الكيانات السياسية وقد تخلل اللقاء بعض المشاكل لنية بعض الكيانات من ازالة تمثال الطيار عبدالله لعيبي وقد سألهم العقيد الامريكي:- اريدا ان اعرف بالتحديد لماذا تريدون ازالة هذا التمثال وكانت اجابتهم انه احد رموز نظام صدام حسين ويجب ان يزال ..وقال العقيد الامريكي ولكنه كان بطلا في ايام الحرب مع ايران .وكان ردهم على كلام العقيد نحن نريد الان صداقة ايران ونحن الان في عهد جديد وعراق جديد وازالة التمثال يقربنا من ايران ..وعقب العقيد الامريكي على كلامهم :- لايجب ازالة احد رموزك ..لرغبة ايران …واضاف اتمنى يوما ان نأتي الى العراق والى المنطقة الخضراء بالذات ونرى صور كل رؤساء العراق ..ومن يوم استقلال العراق لحد هذا اليوم ونرى صورهم معلقة بالتعاقب على جدران مقر المنطقة الخضراء مثلما عندنا في البيت الابيض حيث ترى كل الرؤساء الامريكين منذ تأسيس الولايات المتحدة ولحد هذه التاريخ ..ولتعلموا ان عبدالله لعيبي رمز من رموز تاريخ العرق وليس لنظام صدام انه خدم العراق بشجاعة …وجوابي على اقتراحكم هو كلا وسيبقى تمثال عبدالله لعيبي شاخصا في مكانه وامنع اي انسان ان يمسه الى اليوم الذي سيغادر اخر جندي امريكي العراق ….انا اسف ..انا امنع ان يزيل احد هذا التمثال …واضاف انا التقيت بعراقيين من مختلف الشرائح ..ان معظمهم ضد هذه الفكرة

المترجم

م ك السلامي

مايس 2005

تعقيبنا على مذكرات المترجم وما طرح من قبل كيان يريدون ازالة تمثال الطيارة الاسطورة عبدالله لعيبي لارضاء اسيادهم الايرانيين نحن نقول يحق ان يقال له اسطورة لانه اسقط طائرة ولاحق الاخرى ولما لم يبقى لديه عتاة ليعالجه اصطدم بالطيارة الاخرى مضحيا بحياته لمنع الطائرة المعادية من قصف والحاق الاذى بشعبه ..وكل هذه الوقائع مصورة و مسجلة في الصندوق السوداء الخاصة بالطائرة ..وما سجل ايضا غلق المكالمة بينه وبين مقر القاعدة الذي كان يطلب منه الرجوع الى القاعدة ولكنه اغلق المكالمة واصر على ملاحقة الطائرة الايرانية الثانية ليصطدم بها ويسقطهاه ليقدم اروع مثل للبطولة والفداء من اجل الوطن ..علما ان الشهيد الطيار عبدالله لعيبي ,من ابناء الجنوب ومن مدينة العمارة

ويتبادر الى اذهاننا اسئلة وهي

1–هل يكون ضابط طيار يقوم بملاحقة طائرة معادية يريد قصف مدن واحياء عراقية ويمنعها من الحاق الاذي بابناء شعبه هل يعتبر هذه الملازم الطيار من رموز النظام

2 — ان 65 % من منتسبي الجيش العراقي الذين قاتلوا النظام الايراني شيعة ومن ابناء الجنوب هل كل هؤلاء من رموز النظام الصدامي

3—هل ان جيوش العالم رموز لشعبها واوطانها ام لحكوماتها

يحتفل الشعب العراقي يوم 6 كانون من كل سنة وفي عهود كل الحكومات المتعاقبة بتأسيس الجيش العراقي ..فهل احتفال العراقيين بكون هذه الجيش رمز للشعب والوطن ام رمز لتلك الحكومات …فكيف يكون الشهيد البطل عبدالله لعيبي رمزا للنظام الصدامي

2- نصف قادة واعضاء الكيان الذين ارادوا ازالة تمثال المرحوم عبدالله لعيبي قاتلوا بجانب الحرس الثوري الايراني ضد العراقيين .والان قادتهم في الحكومة والبرلمان وكان رئيس كتلتهم وزيرا …فهل نعتبرهم رموزا للنظام الايراني؟؟ لانهم قاتلوا العراقيين في الحرب العراقية الايرانية ؟؟…ولكن يبدوا من سلوكهم السئ تجاه بطل اسطوري عراقي اهان السلاح الجوي الايراني يبدوا انهم لازالوا رموزا ايرانية لانهم يمتثلون لاوامر السفارة الايرانية لازالة تمثال هذه الصرح البطل وقد ازالوه بعد خروج الجيش الامريكي من العراق …ازال العملاء التمثال ولكن الشهيد الطيار عبدالله لعيبي في قلب كل عراقي شريف وابن كل العراقيين سنة وشيعة واكراد ومسيحيين وطوائف اخرى …ازالوا التثمال ولكن سيأتي اليوم الذي سيبنون له تمثالا من ذهب