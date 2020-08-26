مقتل 5 عناصر من الثوري الإيراني في ضربة جوية “مجهولة” بريف دير الزور

قتل عدد من عناصر “الحرس الثوري” الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، جراء قصف طائرة حربية مجهولة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت آلية كانت تقلهم في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة ، أن ” طائرة مجهولة المصدر استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار منطقة السكرية على طريق مطار الحمدان العسكري، حيث استهدفت سيارة تتبع للحرس الثوري الإيراني أثناء جولة لها، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر كانوا على متنها”.

وأشارت تلك المصادر ، إلى” نقل القتلى إلى المشفى الإيراني (مشفى عائشة سابقا) في المنطقة”.