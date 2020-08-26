من الأفضل أن تكون للعراق محطات طاقة كهربائية مستقلة

بقلم مهدي قاسم

من المعلوم إن أهمية و دور الكهرباء في الحياة العصرية لا تقل أهمية و ضرورة عن وجود الماء في حياة البشر ..

أي لا غنى عنها اطلاقا لو أرادنا تنمية وتطوير مستلزمات حياتنا العصرية …

و هذه الحقيقة الواضحة بارزة ليس فقط في ضرورة وجود الكهرباء على صعيد الإنارة الخاصة والعامة و لا في حفظ الطعام أو التدفئة أم التهوية ، إنما في تنفيذ مشاريع إعمارية و تحديثية أيضا ، فضلا عن تشغيل أجهزة تقنيات أخرى أن كانت طبية أو ذات استعملات عصرية أخرى ..

و هذا يعني بدون كهرباء لا يمكن القيام بأية خطوة لإعمار وتطوير وتحديث البلد ، طبعا ، افتراضا ، في حالة وجود نية حقيقية و نزيهة لتعمير وتطوير عند هذه الحكومة أو تلك ..

و بالنظر لهذا الدور الكبير والمهم جدا للطاقة الكهربائية فلابد أن تكون هذه الطاقة متوفرة و بكثرة متواصلة وجارية بلا توقف وعلى طول الخط ، لتلبي جميع الاحتياجات المطلوبة وفي كل القطّاعات التي لا تعمل بدون طاقة كهربائية ، ولكي يكون الأمر كذلك ، فلابد و حتما ، يجب أن تكون الطاقة الكهربائية مؤسسة وطنية مستقلة تماما عن أية عوامل و مؤثرات سياسية ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، و ذلك لكي لا تشكل عامل ابتزاز سياسيا أو فرض أجندة وأهداف ذات طابع قصدي أو أناني يضر بمصلحة و سيادة البلاد ..

وانطلاقا من كل ما ورد أعلاه ، فلا معنى لربط خط الكهرباء سواء بإيران ــ كما هي الحال في الوقت الراهن ــ أو بدول الخليج العربي مثلما تجري إشارات وتنويهات أو محاولات تشير إلى وجود مثل هذه النوايا * ..

إنما الأفضل و الأجدى تماما ، هو تأسيس طاقة كهربائية مستقلة في العراق و ذات سيادة عراقية مطلقة ، حتى ولو تم ذلك عن طريق أو في مقابل النفط مع شركات صينية حتى ، بحكم كون خزينة الدولة خاوية فاضية بسبب عمليات النهب الكبرى التي قامت بها أحزاب إسلامية شيعية وسنية من جهة ، و هبوط أسعار النفط بشكل كبير من جهة أخرى ..

*( صحيفة أميركية: واشنطن تضغط لنجاح صفقة ربط الطاقة الكهربائية مع مجلس التعاون

ترجمة / حامد احمد

تحاول ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعم العراق في تطوير علاقات طيبة مع بلدان الخليج لمساعدته في تلبية احتياجاته من الطاقة الكهربائية وتقليل اعتماده على ايران في هذا المجال .

ايسرا سيرم، خبيرة علوم سياسية من جامعة أي مارسيل في فرنسا، قالت لصحيفة The Epoch Times الاميركية بان ادارة الرئيس ترامب تعتقد بانه يتوجب على العراق ان يخفض من اعتماده على ايران في استهلاكه للطاقة، وبسبب ذلك فانها تدفع كل من العراق ومجلس التعاون الخليجي للاقتراب من بعضهما .

وقالت الخبيرة سيرم: “دعمت مؤخرا الولايات المتحدة بشكل كامل خطة لربط العراق بشبكة كهرباء مجلس التعاون الخليجي، وتوسطت بين بغداد ودول المجلس الست للتوصل الى اتفاقية. هذه الخطة تعني ان سعة العراق الكهربائية ستزداد بشكل سريع ومفاجئ ــ نقلا عن صوت العراق .”