نائب: إيقاف تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات انتصار لارادة الشعب

اعتبر عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي، الثلاثاء، ان إصدار محكمة بداءة الكرخ “أمراً ولائياً” بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال هو انتصار لارادة الشعب وجهود مكافحة الفساد.

وقال الربيعي إن “مجلس الوزراء لم يكن موفقا في قراره بتجديد عقود شركات الهاتف النقال، وحاولنا بكل ما منحنا القانون من قوة من خلال البيانات والدعوات والذهاب الى القضاء لايقاف هذه الخطوة التي نعتقد انها تمثل هدراً وسرقة للمال العام على اعتبار ان تلك التجديد يمثل هدر للمال العام ولم يكن وفق الاليات القانونية الواجبة في منح الرخص”، مبينا ان “مجلس النواب وقف بكل قوة في خطوة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد”.

واضاف، ان “قرار القضاء كان عادلا ومنصفا ونثني عليه بكل قوة لانه انتصر لارادة الشعب وجهود مكافحة الفساد ومثل صفعة للفساد والفاسدين، وكان القضاء عند حسن ظن الجميع، كما كان مجلس النواب عند حسن الجماهير التي راهنت على تلك الجهود لاحقاق الحق”.