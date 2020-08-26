نائب رئيس البرلمان العراقي: نأمل في التوصل لاتفاق استراتيجي بين أربيل وبغداد

أعرب نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور بشير حداد، عن أمله في التوصل لاتفاق استراتيجي طويل الأمد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيراً إلى زيارة قريبة لوفد من أربيل إلى بغداد لاستكمال المباحثات بالصدد.

وقال الدكتور بشير حداد : «من المقرر أن يتوجه قريباً وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد، للحوار حول مسائل النفط والموازنة والمعابر الحدودية والمادة 140 من الدستور».

وأضاف «ليس من الواضح حالياً فيما إن كان رئيس حكومة إقليم كوردستان سيتوجه بنفسه إلى بغداد أم لا، ولكن من المؤكد أن وفد الإقليم سيتوجه إلى بغداد».

الدكتور بشير حداد

وأوضح نائب رئيس البرلمان العراقي، أن «المهم بالنسبة لنا هو أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق استراتيجي طويل الأمد، وذلك بشرط أن تلتزم الحكومة العراقية بالاتفاق وتتعامل معه وفق الدستور وترسل المستحقات المالية لإقليم كوردستان وتطبق بنود الاتفاق كما هي، وأيضاً يجب أن يلتزم إقليم كوردستان بالاتفاق ويطبقه كما هو، حينها فقط يمكن التوقيع على اتفاق استراتيجي طويل الأمد».

وبين الدكتور بشير حداد، أنه «ليس من المنطقي أن يكون هناك اتفاق جديد كل عام، أو أن يدخل الإقليم في مفاوضات جديدة مع بغداد كلما تغيرت الحكومة العراقية»، مشدداً أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن نأمل أن يكون هناك اتفاق طويل الأمد ضمن إطار الدستور».