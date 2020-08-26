وزير النفط: خطة لإعادة مصافي بيجي إلى الخدمة في 2023

أكد وزير النفط، أمس الثلاثاء، أن هناك خطة لاستكمال مصافي بيجي وإعادتها للعمل في العام 2023. وقال الوزير إحسان عبد الجبار، إن وزارة النفط لديها خطة لاستكمال مصافي بيجي، وإعادتها للعمل العام 2023،

لافتًا إلى أن “خطة وزارة النفط تتضمن أيضًا الاستمرار في استكمال مصفى كربلاء”. وعن غاز ميسان، لفت عبد الجبار، إلى أن، معمل الغاز في ميسان ما زال قيد التنفيذ من شركة صينية، فيما سيبدأ تنفيذ العمل بمعمل غاز الناصرية بعد أن تم حسم المشاكل حوله، فيما سينفذ معمل غاز البصرة العام 2023. كما تابع، قائلًا، إن وزارة النفط لديها خطة لبناء ثلاثة أنابيب، وأن الوزارة قيد شراء المعدات طويلة الأمد حاليًا بغية الوصول إلى طاقة تصديرية تصل إلى ستة ملايين برميل من النفط عبر تطوير حقول الإنتاج، لافتًا إلى أن “سعر برميل النفط وصل اليوم إلى 45 دولارًا، وأن هناك زيادة تدريجية بسيطة بأسعار النفط”. يذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أكد في تصريح سابق، أن العراق لن يشهد غازًا محترقًا في العام 2025، فيما أشار إلى إمكانية الاستغناء عن استيراد البنزين بنهاية العام 2023.

كما وقال عبد الجبار أمس، إنه لا بد للعراق من أن يفكر منذ الآن في الطاقة البديلة، مشيرًا إلى أن الطلب على النفط سيقل بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قالت وزارة النفط في بيان: “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليونًا و(663) الف و(290) برميل (خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلا)، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليونا و (767) الف دولار ( ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون الف دولار)”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (82) مليونا و(700) الفا و(381) برميل، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(366) مليونا و(66) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(701) الف و(15) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (118) مليونا و(536) الف و(773) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الاردن اكثر من (261) الف و(894) برميلا بايرادات بلغت اكثر من (7) مليون و(164) الفا و(134) دولارا”.