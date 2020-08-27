إصابات «كورونا» تتخطى 24.2 مليوناً حول العالم

تخطى عدد المصابين بفيروس «كورونا» ، الأربعاء، 24.2 مليون شخص حول العالم.

ووفق موقع Worldometeres المتخصص برصد إحصاءات الجائحة، فقد وصل عدد المصابين إلى 24 مليونا و279 ألفا و837، حتى ساعة نشر الخبر.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر القائمة العالمية بعدد المصابين، بأكثر من 5 ملايين و991 ألف إصابة.

وتحل البرازيل بالمرتبة الثانية بأكثر من 3 ملايين و717 ألف إصابة، ثم الهند بأكثر من 2 مليون و307 آلاف إصابة.

وتأتي روسيا في المركز الرابع، ثم جنوب إفريقيا، وبيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وإسبانيا، وتشيلي، وإيران.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 827 ألفاً، فيما تعافى من الإصابة أكثر من 16 مليونا و736 ألفاً، في حين ما زال أكثر من 6 ملايين مصابا يخضعون للرعاية الصحية.