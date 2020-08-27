الصحة العالمية تفتح مكتباً لها في وزارة الصحة باقليم كوردستان

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، عن افتتاح مكتب لها في وزارة الصحة بإقليم كوردستان، فيما اشادت في الوقت نفسه بجهود حكومة الإقليم في محاربة جائحة كورونا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، في تصريح : “لكي نتمكن من التصدي لهذا الفيروس، نحتاج الى تعاون ودعم منظمة الصحة العالمية، لأننا حاليا نعيش في موسم انتشار فيروس كورونا، ونحن بحاجة الى دعم من جميع الاطراف”.

واضاف، “ان افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة ، سيمثل دعماً كبيرا لوزارة صحة اقليم كوردستان في محاربة هذا الوباء”.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية بإقليم كوردستان، وائل حتاحت: “ان حكومة إقليم كوردستان بذلت جهوداً كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، ونحن بدورنا ندعم هذه الجهود، وبافتتاح مكتبنا الجديد سنقدم المزيد من الدعم للقطاع الصحي بإقليم كوردستان لمواجهة هذا الفيروس “.

وكانت منظمة الصحة العالمية، والقنصلية الامريكية، بالاضافة الى الامم المتحدة، قد سلمت يوم امس الاربعاء، 6 سيارات اسعاف، و 60 جهاز خاص بالتنفس، بالاضافة الى امدادات طبية تصل قيمتها الى 105 الاف دولار، لوزارة الصحة في إقليم كوردستان، ومن المؤمل ان تصل مساعدات طبية اخرى الى الاقليم الشهر المقبل من منظمة الصحة العالمية.