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المالية تصدر بيانا بخصوص أنباء (إستقالة) وزيرها بسبب خلاف مع الكاظمي

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية، الاربعاء، ما تم تداوله من انباء عن استقالة وزير المالية علي علاوي على خلفية ما قيل انه “إصرار رئيس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كوردستان خلافا للقانون، ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد”  .

وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان  اليوم (26 اب 2020) : “تناولت بعض وسائل الإعلام خبر استقالة وزير المالية الدكتور علي علاوي نتيجة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرف الأموال لإقليم كوردستان خلافا للقانون ولعدم التزام اربيل بتسديد مابذمتها من ديون لبغداد ،حيث تنفي وزارة المالية ماتردد عن  استقالة الوزير”.

وأكمل البيان ” وبدورها تطالب (الوزارة) بعض وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار”

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