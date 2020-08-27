المنافذ الحدودية تتفق على توصية تنص على ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن الاتفاق على توصية تنص على ربط منافذ إقليم كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية، فيما اشارت الى قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقالت الهيئة في بيان ان “رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيأة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”، مبينة انه “تم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور مهمة لتنظيم عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بصددها بتصويت السادة الأعضاء على مجمل فقرات جدول الأعمال”.

وتابعت ان “الاجتماع تضمن مناقشة الأمر الديواني المرقم (83) المتعلق باستحداث مديرية حماية المطارات والذي صدر لتباشر أعمالها في مطاري اربيل والسليمانية في إقليم كردستان والذي لم ينفذ ويلقى الاستجابة من حكومة الاقليم لتفعيله وعدم توفر الكوادر اللازمة له”، مشيرا الى ان “الاعضاء اتفقوا على توصية تؤكد ضرورة التزام الإقليم بالقرار رقم (13) لعام 2019 والذي نص في إحدى فقراته على ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية والغاء المديرية المذكورة آنفاً واستحداث مديرية أخرى تعنى بأمن المطارات والتي من المؤمل انبثاقها وفق اللجنة (16) والتي يرأسها السيد وزير الداخلية”.

واكدت الهيئة انه “تم مناقشة موضوعة ساحات التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية والتي من المؤمل افتتاحه في الأيام القليلة القادمة مستعرضاً رئيس المجلس الوائلي نسب الانجاز المتحققة في أعمال المنفذ على مختلف المستويات التجارية والمسافرين والبنى التحتية والتي وصلت نسب الانجاز المتحققة مراحل متقدمة مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لخلق حالة من التفاهمات لضمان حسن الاداء وانسيابية الحركة التجارية في المنفذ الحدودي” .

واشارت الى ان “للشركات الفاحصة العاملة في المنافذ الحدودية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فقرة في جدول الأعمال والتي أكد المجتمعون على أهمية رصانة هذه الشركات لضمان الحصول على الجودة في البضائع والسلع الموردة للأسواق المحلية، وكذلك إيلاء الاهمية لحماية صحة المواطن من الغش الصناعي والتجاري، والحرص على متابعة عمل الشركات الفاحصة المستمرة بأعمالها وانهاء اعمال الشركات المتعاقدة والتي ينتهي تعاقدها في الاول من ايلول القادم”.

وبينت الهيئة ان “المجلس اوصى قيام هيأة المنافذ الحدودية بمتابعة ما تم ضبطه قضائيا من الوثائق المزورة ودفاتر الوصولات الوهمية والتي تستخدم لتمرير البضائع بوصولات مزورة وبأسم إحدى الشركات الفاحصة والتي تم ضبطها في منفذ سفوان الحدودي والتأكيد على أهمية الربط الإلكتروني للشركات الفاحصة ومتابعتها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان استمرارية العمل وانسيابية التبادل التجاري وسهولة ضبط حالات التلاعب والتزوير في شهادات فحص للبضائع المستوردة”.

ولفتت الى انه “تم التأكيد في الاجتماع على تنفيذ توجيه رئيس الوزراء باخلاء الحاويات الخطرة من المنافذ الحدودية كافة وضرورة الإسراع باخلاءها إلى مناطق أمنة وضرورة إنجاز ذلك بتكاتف كافة أعضاء المجلس وتقديم يد العون من المحافظات إلى المنافذ الحدودية لإنجاز هذا الموضوع والذي يعد من أولويات الأمن الوطني”، موضحا انه “من ضمن فقرات الاجتماع تم مناقشة طلب هيئة الحج والعمرة ليكون لهم تواجد دائمي في منفذ عرعر الحدودي للإشراف على تفويج الحجاج في موسمه، حيث اتفق أعضاء المجلس على العمل بالسياقات السابقة بتخصيص أماكن عمل للهيئة تكون مؤقتة وتخصص لهم في موسم الحج واخلاءه بعد اتمام مهامهم في المنفذ الحدودي”.