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برشلونة يترقب موقف لاعب باريس سان جيرمان بعد رفضه تجديد عقده

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتعزيز صفوفه بصفقات وضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، بعد توديعه لدوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية أمام بايرن ميونخ الألماني (8-2)، في ربع النهائي.

ويواصل برشلونة تحركاته تزامنًا مع محاولة الإدارة لإخماد النيران التي أشعلها نبأ رغبة ليونيل ميسي في الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وهناك اسم جديد مرتبط ببرشلونة وهو خوان بيرنات، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وبحسب “RMC Sport” الفرنسية، فإن بيرنات يرفض تجديد عقده مع فريق العاصمة، ويطالب بمزيد من الأموال للبقاء في صفوف الفريق الباريسي.

وينتهي عقد بيرنات مع باريس سان جيرمان في يونيو 2021، وسيتعين على النادي أن يقرر ما إذا كان سيلبي طموحاته المالية أو يبيعه هذا الصيف لكسب بعض المال.

ويشير التقرير إلى أنه بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي، وتأثير وباء كورونا على الأندية، من غير المتوقع استجابة باريس سان جيرمان لمطالب بيرنات المالية، ويترقب برشلونة الوضع للتقدم بعرض وضمه.

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