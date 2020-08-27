بعض أوصاف الإمام الحسين الجسدية

32 من أوصاف الحسين الجسمية
جمع #الدكتور_صاحب_الحكيم
حسب الحروف الأبجدية
أ
أبيض الجبيــــــــــــــــــــن
أدعج العينيـــــــــــــــــن
أسود الراس و اللحيــــــــــــة
أقنى الأنـــــــــــــــــــــــــف
إلا من شعرات هنا في مقدمة لحيته
أنور المتجـــــــــــــــــــرد
ب
بلحية مدورة خالطها الشيب
ج
جميل الوجـــــــــــــــــــه
جيد البـــــــــــــــــدن
ح
حسن القامــــــــــــــــة
ر
ربعة القــــــــــــــــــــــــد
رَجْلَ الشَعــــــــــــــــــــــر
رحب الكفين و القدمين
ص
صبيح المنظــــــــــــــــــر
ض
ضخم العظـــــــــــــــــام
ط
طيب الرائحــــــة
ع
عَبل العضدين و الذراعين و الأسافل
عظيم المنكبيــــــــــــــــن
ف
في صوته غُنّـــــــــــــــــة
ك
كان الحسين يشبه النبي من صدره إلى رجليه
كث اللحيــــــــــــــة
ل
له جُمة خارجة تحت عمامته
له مهابة عظيمـــــــــــــة
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد
م
متماسك البــــــــــــدن
مكتوب في ختمه ” إن الله بالغ أمره”
ن
نور جماله يغشي الأبصار
و
واســــــــع الجبين
واسع الصـــــــــــــــــــدر
واضح الجبيـن
ي
يتختم بيمينه
جمع #الدكتور_صاحب_الحكيم
لندن
آب 2018