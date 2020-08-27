رسالة من الكاظمي إلى الأسد ينقلها الفياض .. هذا مضمونها

سلّم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر المكتب الإعلامي للفياض في بيان مقتضب، أن الأخير وصل إلى دمشق وسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفق مصادر مطلعة، فإن رسالة الكاظمي الشفهية تتعلق بـ «تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين».

وبحث الفياض والأسد بحثا خلال اللقاء، وفق وسائل إعلام، «التنسيق المستمر للجهود العراقيةـ السورية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل عصابات داعش الإرهابية»، وأكدا على ضرورة «دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان العراقي والسوري».

وشددا على أن «التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها».