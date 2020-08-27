سيادة المطران عطا الله حنا : ” القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب الاولى وهي في ضمير كل انسان عربي حر ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الاصوات النشاز والتي نسمعها بين الفينة والاخرى تحرض على الفلسطينيين وتسيء لقضيتهم العادلة انما لن تؤثر على شعبنا اطلاقا وعلى معنوياته وثباته وصموده ونضاله من اجل الحرية والانعتاق من الاحتلال .

ان اولئك الذين فقدوا صوابهم نتمنى لهم ان يعودوا الى رشدهم فمن يقول ان القضية الفلسطينية ليست قضيته انما هو الانحراف بذاته ونتمنى لهؤلاء المنحرفين بأن يصوبوا بوصلتهم وان يعودوا الى الوضع السليم الذي يجب ان يكونوا فيه وهو التعبير عن ان فلسطين هي قضيتهم وقضية كافة الاحرار في وطننا العربي .

لن نسيء لهؤلاء كما اسأوا الينا ولن نخون هؤلاء لاننا نرفض استعمال هذه اللغة وهذا الاسلوب ولكن ما نود ان نقوله هو ان اولئك الذين فقدوا البصر والبصيرة نتمنى ان تعود اليهم وان يصححوا بوصلتهم لكي تكون في الاتجاه الصحيح .

ليس مطلوبا منا كفلسطينيين ان نقابل الشتيمة بالشتيمة والاساءة بالاساءة بل يجب ان نخاطب الشعوب العربية وخاصة شريحة الشباب بأسلوب حضاري انساني حول عدالة قضيتنا على امل ان يصحوا هؤلاء من كبوتهم ويعودوا الى رشدهم لكي يكتشفوا بأنه لا كرامة للعربي في بلده الا بتحقيق العدالة في فلسطين واستعادة شعبنا لحقوقه وحريته.

ان هؤلاء الذين يستفزوننا بين الفينة والاخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي يجب ان ندعو من اجلهم وان نسأل الله بأن يهديهم وينير قلوبهم وعقولهم التي اعماها الجهل لكي يكتشفوا بأن كل عربي عندما يدافع عن فلسطين انما يدافع عن نفسه لان فلسطين كانت وستبقى قضية العرب الاولى وهي في ضمير كل عربي حر .