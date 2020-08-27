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عالية نصيف تدعو إلى السماح لطلبة الامتحانات الخارجية (الصف السادس الاعدادي بكل فروعه) …


عالية نصيف تدعو إلى السماح لطلبة الامتحانات الخارجية (الصف السادس الاعدادي بكل فروعه) بالدخول الشامل في الامتحانات

دعت النائبة عالية نصيف وزير التربية إلى إصدار قرار بالسماح لطلبة الامتحانات الخارجية (الصف السادس الاعدادي بكل فروعه) بالدخول الشامل في الامتحانات الوزارية .

وقالت في بيان اليوم :” ان طلبة الخارجي قاموا بتأدية الامتحانات التمهيدية ودفعوا رسوما قدرها ١٥٠ ألف دينار، وكل طموحهم هو الحصول على شهادة السادس الاعدادي التي لم يحصلوا عليها بسبب ظروف البلد القاسية أو ظروفهم الاجتماعية، علماً بأن الكثير منهم سيقدمون للدراسة في الجامعات بعد حصولهم على شهادة السادس الاعدادي وقد يساهمون في خدمة المجتمع “.

وشددت نصيف على ” ضرورة اعطائهم فرصة لتأدية الامتحانات النهائية من خلال الدخول الشامل للامتحانات ” ، داعية السيد وزير التربية ” إلى ” مراعاة الجانب الإنساني لهذه الشريحة التي حرمتها الظروف من الحصول على شهادة الإعدادية “.

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