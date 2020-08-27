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قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في السوق العراقي

قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط في السوق العراقي

نشر مختصون، الخميس، قائمة بأسعار صرف الدولار والنفط المعادن في الاسواق العراقية.   

وضمت القائمة أسعار صرف الدولار واليورو والليرة التركية والجنيه الاسترليني، بالاضافة الى اسعار الذهب والنفط.

اليوم : الخميس  : 27 – 8 – 2020 –

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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,250

سعر شراء الدولار : 122,250

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,25 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,04 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 737,45 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1938,55$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,66 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,32 دولار

 

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