مجلس الوزراء يحث المشاركين بالشعائر الدينية على الالتزام بالتباعد

شدد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، على اهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة خلال طقوس عاشوراء.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم الشكر والعرفان خلال جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بناء على ما لمسه من تأثير لتوجيهاتها بخصوص إجراء مراسيم عاشوراء”.

واضاف، أن “رئيس الوزراء زار مدينة الكاظمية المقدسة ولمس تاثيرًا لتوجيهات المرجعية العليا وتلمس أيضًا الالتزام الكبير من قبل المواطنين”. واشار ملا طلال إلى أن “مجلس الوزراء حث القائمين والمشاركين في الشعائر المقدسة على الاستمرار في الالتزام بالتباعد حفاظًا على أرواح المواطنين”.

من جانب آخر قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن “الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في القمة الثلاثية، تم تبني مقترح العراق في القمة الثلاثية بتشكيل سكرتارية متابعة تعقد اجتماعاتها دوريًا، والرئاسة الأولى ستكون للعراق برئاسة وزير الخارجية”.

واضاف، أن “اللجنة التنسيقية ستعمل على متابعة المقررات التي تم التوصل إليها في القمة الثلاثية”.

واضاف، أن “رئيس الوزراء أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وطبيعة المباحثات التي جرت هناك خاصة فيما يخص المرحلة الثانية من الحوار الستراتيجي”.

وبين أن “مجلس الوزراء استمع الى عرض تفصيلي من وزير الصحة بشأن أوضاع البلد في ظل وجود جائحة كورونا”.

وشدد مجلس الوزراء بحسب المتحدث باسم رئيس الوزراء، “على أهمية التزام الأجهزة المكلفة بالإجراءات الوقائية خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وطقوس عاشوراء”.

واضاف، أن “مجلس الوزراء ناقش موضوع امتحانات السادس الإعدادي ودرس جميع المقترحات، وخوّل وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعدادي”.

واختتم، أن “مجلس الوزراء يلغي قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش”.