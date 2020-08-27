مستشار الأمن الوطني لبعثة الناتو: حريصون على بقائكم

ناقش مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق اللواء جيني كارنيان والوفد المرافق لها ملف تطوير المؤسسات العسكرية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، أن اللقاء “شهد استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وما قدّمته خلال عملها في العراق”. وأكد الأعرجي وفقا للبيان، “حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، الى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية”.

من جانبها أعربت رئيسة البعثة بحسب البيان، “عن استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات”. وأشارت جيني، الى أن “بعثة حلف الناتو التي تقف خلفها ثلاثون دولة، قررت بالإجماع دعم العراق في المجالات التي حددتها الحكومة العراقية، وأنها ماضية في هذا الدعم”.

واوضح البيان أنه “وفي ختام اللقاء أشار الأعرجي الى نية مستشارية الأمن الوطني عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة”.