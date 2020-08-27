مفوضية تدعو للاهتمام بحقوق الإنسان لتجاوز التداعيات الحالية

قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، أمس الاربعاء، انه امام الحكومة خارطة طويلة لتحسين مكانة العراق في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي.

واضاف الغراوي في بيان تلقته (المدى) ان “تداعيات وانتهاكات الحق في الصحة والبيئة والتعليم وازدياد حالات البطالة وارتفاع معدلات الجرائم وازدياد حالات العنف وحالات التعذيب ووجود اكثر من مليون نازح وعدم اكمال متطلبات اعمار المناطق المدمرة وعدم جبر الضرر لضحايا الارهاب وتداعيات التظاهرات والكم الكبير من الضحايا ووجود السلاح المنفلت ادت جميعها الى تداعيات في مجال حقوق الانسان”.

واضاف: “على الحكومة ان تعمل بجدية لتعزيز واقع حقوق الانسان في العراق وكفالته للمواطن وان تكون ملفات حقوق الانسان ذات اولوية ضمن برنامجها الحكومي وان تسعى مع باقي المؤسسات لمنع انتهاكات حقوق الانسان من خلال تعزيز الضمانات والحماية وتقديم الخدمات للمواطنين في المجالات كافة”.