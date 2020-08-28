إنتر ميلان يتطلع لضم فيدال مجانًا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني، هذا الصيف بشكل مجاني.

رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أخبر أرتورو فيدال، بأن يبحث عن ناد جديد، وأنه غير موجود في خططه للموسم المقبل.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “أنطونيو كونتي، مدرب إنتر طلب من فيدال الانضمام للنيراتزوري، ولكن راتب اللاعب المرتفع يعد عائقًا أمام الصفقة”.

وأضافت الصحيفة: “كي يتحمل إنتر راتب اللاعب، يريد النادي الإيطالي ضم الدولي التشيلي مجانًا، بينما يفضل برشلونة الحصول على 10 لـ15 مليون يورو”.

وأتمت: “إنتر قد يواجه منافسة من يوفنتوس على ضم فيدال البالغ من العمر 33 عامًا”.

إنتر ميلان أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم أرتورو فيدال في يناير الماضي، ولكن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة أوقفت الصفقة.