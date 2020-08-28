التخبط رأس مال المفلس

احمد كاظم

عندما يكون المنصب فوق قابلية الحاكم يتخبط الحاكم كما يلي:

أولا: تصريحات و بيانات تسودها المبالغة و المكابرة بدلا من الواقعية.

ثانيا: أفعال لا علاقة لها بالإصلاح الحقيقي مثل الجولات الداخلية غير المجدية و السفرات الخارجية المضرة.

ثالثا:بدلا من الاعتماد على الاسناد الداخلي للبقاء بالمنصب الاعتماد على الاسناد الخارجي بالنفط المخفض و الاستثمارات من دول بائسة مفلسة و شركات ثبت فشلها من دول غنية.

رابعا: التملّق لسياسي الإقليم المستقل بدفع الرواتب لنيل رضاهم ما شجعهم على الابتزاز.

ملاحظات:

المتخبط لا يستفيد من انتقاد تخبطه و من النصائح بل يزداد تخبطا لان المنصب سيطر على تفكيره.

الكتل السياسية التي نصبته تشجعه على التخبط لتستبدله بآخر الى 2022 لان فسادها و نهبها للمال العام كشف خيانتها لأمانة الناخبين.

المتضرر من الفساد و التخبط بعد 2003 هم اهل الوسط و الجنوب الذين ينهب و يهدر نفطهم على الاخرين بينما هم يشربون الماء الخابط في الظلام و يقتلهم أبناء جلدتهم الذين خانوا الأمانة.

الدليل على ذلك اقتصار الانتفاضة التشرينية عليهم حصرا و اقتصار القتل و الاختطاف و التعذيب عليهم حصرا.

الفاسدون الذين خانوا الأمانة بينهم معممان يتعكزان على تاريخ عائلتيهما لنهب المال العام و الغدر بأهل الوسط و الجنوب.

الحل: إقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لينعم اهل الوسط و الجنوب بأرضهم و نفطهم بدلا من ان يهدره الفاسدون الذين خانوا الأمانة حتى على أعدائهم.

بالإضافة الى ذلك اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب ستحمي اهل الوسط و الجنوب من المفخخات الداعشية السعودية الامريكية.