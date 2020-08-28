التخطيط: انخفاض السفن القادمة إلى الموانئ العراقية بنسبة 10.2%

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن انخفاض السفن القادمة إلى الموانئ العراقية بنسبة 10.2%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له إن “عدد سفن البضائع القادمة المحملة للموانئ العراقية 1836 سفينة لسنة 2019 مقابل 2044 سفينة لسنة 2018 وبانخفاض بلغت نسبته 10.2%”.

وأضاف، أن “عدد سفن البضائع المغادرة المحملة من الموانئ العراقية بلغت 1284 سفينة لسنة 2019 مقابل 995 سفينة لسنة 2018 مغادرة الموانئ العراقية وبزيادة بلغت نسبتها 29%”.

وأشار إلى أن “حمولة البضائع المصدرة من الموانئ النفطية بلغت 109772 ألف طن وبلغت قيمة تلك الحمولة 349.9 مليار دينار لسنة 2019، في حين بلغت الحمولة الإجمالية لسفن البضائع المصدرة والمستوردة بواسطة السفن المستاجرة 300 الف طن لسنة 2019”.

ويقوم العراق بتصدير واستيراد كافة البضائع والحمولات عبر الخليج العربي المنفذ الوحيد له عبر عدة موانئ وأهمها ميناء أم قصر وميناء خور الزبير وميناء الفاو الكبير، فيما يصدر النفط عبر ميناءي البصرة وخور العمية إضافة إلى العوامات النفطية.