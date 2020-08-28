الحزب الإسلامي ينعى عضوة مجلس الشورى والنائبة السابقة رجاء حمدون مستذكراً مآثرها الطيبة ودورها السياسي والمجتمعي المتميز

نعى الحزب الإسلامي العراقي، عضوة مجلس الشورى عن مركز نينوى للحزب، والنائبة السابقة في مجلس النواب العراقي في دورته الأولى، الأخت الفاضلة، السيدة رجاء حمدون العبيدي.

واستذكر الحزب في نعيه، مآثر الفقيدة العديدة، من خلق وهمة عالية، ودور سياسي ومجتمعي متميز، واسهام لا ينسى على الصعيد الوطني والمحلي، مؤكداً أن غيابها المؤلم سيلمسه الكثيرون من اهالي نينوى ممن عرفوها محبة للخير والعمل والبذل والعطاء.

وابتهل الحزب إلى المولى القدير، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وان يلهم ذويها ومحبيها، جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون