الرشيد يحدد شروط منحة سلفة الزواج للموظفين

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن الشروط الواجبة للتقديم على سلفة الزواج للموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان “شروط الحصول على سلفة الزواج للموظفين هو تقديم عقد زواج وتاييد من دائرة المقترض بكتاب رسمي معنون الى مصرف الرشيد”، مبينا انه “تم تحديد مبلغ السلفة بـ 10 ملايين دينار”.

واضاف انه “تم استثناء السلفة من شرط التوطين لدى المصرف”، مؤكدا انه “تم العمل بهذه السلفة من جديد بعد التريث بها سابقا لاسباب ادارية”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال السنوات السابقة بمنح سلف متنوعة للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.