القضاء يعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق “المعتدين” على مدير مستشفى بالنجف

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في محافظة النجف.

وقال المجلس في بيان إن “محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف”.

وأضاف أن “المتهمين هم من ذوي أحد المتوفين بفايروس كورونا”، لفت إلى أن “الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 230 من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع”.