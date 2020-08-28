(بالصور) بعد اختبائه لسنوات .. الامن المصري يعتقل القائم بأعمال المرشد العام للإخوان

ألقت أجهزة الأمن المصرية ، فجر اليوم الجمعة ، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ، والمحكوم غيابياً بالاعدام ، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

معلومات أفادت بأن أكثر من جهة أمنية شاركت في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، فيما حدد الأمن المصري مكان اختباء محمود عزت بناء على معلومة من أحد الأشخاص. وأضافت أنه تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا، فيما تم تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه.

كما اشارت تلك المعلومات الى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ أحد أجهزة اللاب توب الخاص به، حيث كشف عن قائمة بأسماء عناصر لجان إلكترونية يديرها محمود عزت من محافظات مختلفة مقابل مبالغ مالية، وذلك في مقابل نشر إشاعات عن الدولة ومعلومات غير صحيحة، وهذه القائمة كان يتم التواصل معها عبر وسطاء.

كما اشارت تلك المعلومات الى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ أحد أجهزة اللاب توب الخاص به، حيث كشف عن قائمة بأسماء عناصر لجان إلكترونية يديرها محمود عزت من محافظات مختلفة مقابل مبالغ مالية، وذلك في مقابل نشر إشاعات عن الدولة ومعلومات غير صحيحة، وهذه القائمة كان يتم التواصل معها عبر وسطاء.

بدورها قالت وزارة الداخلية المصرية ، في بيان صباح الجمعة، ان “القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية اتخذ من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن”.

مضيفاً ، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية” .

وتابع البيان: “يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها:

ــ حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015

ــ حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015

ــ حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016

ــ محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016

ــ حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016

وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت غيابيا وأبرزها:

ــ الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر ” تخابر”

ــ الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر “الهروب من سجون وادي النطرون”

ــ المؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم “أحداث مكتب الإرشاد”

ــ المؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط “أحداث الشغب والعنف بالمنيا”

ــ ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.