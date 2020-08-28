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حسينية ال البيت في كربلاء المقدسة تحي العشر الأوائل من شهر محرم بمجلس حسيني يومي

تقيم حسينية اهل البيت عليهم السلام بمقرها في مدينة كربلاء المقدسة بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا المجلس الحسيني اليومي بعد صلاة العشاءين وذلك بدءا من اول ايام شهر محرم الحرام ومستمرة لغاية العاشر منه بحضور جمع من المؤمنين الموالين.

 ويتضمن المجلس الذي يعتلي المنبر فيه كل ليلة سماحة الشيخ ابو احمد الناصري التلاوة القرآنية المعطرة ومن ثم المحاضرة والعزاء الحسيني، 

يذكر ان حسينية اهل البيت (ع) حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء والاحتفاء بالمناسبات الدينية في مواقيتها وتستمر في ذلك طوال العام خصوصا في شهري محرم ورجب… الا ان نشاطاتها توقفت بسبب جائحة كورونا وعادت مع دخول شهر محرم الحرام لنشاطها الاعتيادي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية والجهات الصحية المسؤولة حفاظا على الحضور وصحة الجميع. 

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المكتب الاعلامي

٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠

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