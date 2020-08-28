حقوق الإنسان تدعو للتعامل مع “المعتدين” على الأطباء وفق قانون مكافحة الإرهاب

دعت مفوضية حقوق الإنسان، الجمعة، إلى التعامل مع “المعتدين والمتجاوزين” على الكوادر الصحية، وفق قانون مكافحة الإرهاب، محذرة من “هجرة” الأطباء خارج العراق، جراء تعرضهم لاعتداءات متكررة.

وقال عضو المفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان إن “التجاوز على الأطباء والملاكات الصحية الذين يمثلون خط الصد الأول بهكذا عدوانية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، مما يستدعي التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والكوادر الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف الغراوي أن “تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية يستدعي أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة”.

وتابع أن “التشريعات لليوم لم تذهب إلى القضايا الأساسية، منها قانون حماية الأطباء، وبالتالي يجب أن نعيد الأولويات التشريعية ونركز على القوانين التي تدعم هذه الحقوق، وبخلاف ذلك لن تجد الكوادر الطبية إلا الهجرة من العراق للحافظ على حياتهم”.