خلال لقائها العشيرتين …وزيرة الهجرة تضع اللبنات الاساسية لتقارب وجهات النظر بين شمر وبني زيد…

لطي صفحات الماضي وتفعيل المصالحة المجتمعية

عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم الخميس جلسة تشاورية بين عشيرتي صكوك شمر وبني زيد بمبنى محافظة ديالى، بناءً على طلب من شيخ عشيرة بني زيد الشيخ تركي هادي السعدون، بحضور السيد المحافظ مثنى التميمي وأعضاء اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين ومدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة لوضع اللبنات الاساسية لتقريب وجهات النظر بين العشيرتين القاطنتين في ناحية كنعان جنوبي المحافظة ، وذلك ضمن ملف المصالحة الوطنية المجتمعية .

وذكرت السيدة الوزيرة ان ” دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يولي اهتماما كبيرا للموضوع سيما في هذه المحافظة المكونة من جميع الوان الطيف العراقي ” ، موضحة ان الجلسة ناقشت النزاعات السابقة بين القبيلتين وكيفية تجاوزها بغية الوصول الى مصالحة حقيقية وطنية ، مؤكدة ضرورة طي صفحة الخلافات الماضية التي مر بها البلد ليكون المجتمع نسيجا مترابطا قادرا على الاصلاح والنهوض بالمجتمع خاصة المناطق المستعادة من سيطرة عصابات داعش الارهابية .

وبينت سيادتها ان العشائر العراقية وشيوخها ووجهائها لهم الدور الكبير في تحقيق المصالحة المجتمعية، خصوصا في المناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش الارهابية من اجل تحقيق الاستقرار وعودة الحياة الى طبيعتها .

وحضر الجلسة شيخ عشيرة صكوك شمر الشيخ شهاب احمد الحسوني وبعض من وجهاء العشيرة .