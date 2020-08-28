رئيس الجمهورية يؤكد أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية التي تعد خرقاً للقوانين

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية التي تعد خرقاً للقوانين، فيما جددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر بغداد، اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها”.

وأكد صالح خلال اللقاء، “وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف”، مشيراً إلى “أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر.

وثمن صالح “دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب”، مشددا “على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار”.

بدورها، جددت الوزيرة الفرنسية “دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزا”.

وتم في اللقاء، بحث تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.