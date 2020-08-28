فصيل بالحشد يعلن سيطرته على سماء مدينة عراقية

أعلنت فرقة العباس القتالية ( لواء 26 حشد شعبي ) يوم الجمعة عن سيطرتها على الطيران المسيّر في أجواء المنطقة الحيوية بمدينة كربلاء خلال أيام عاشوراء.

واوضحت قيادة الفرقة للإعلام المركزي في بيان اليوم، إن الفريق التكتيكي في الفرقة يسيطر بشكل كامل على حركة الطيران المسيّر في المنطقة الحيوية.

واضافت القيادة انه لن تستطيع اي طائرة مسيرة التحليق دون التنسيق مع الجهات الامنية والعتبتين.

يحيي المسلمون الشيعة في العراق ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد ومعه 70 فردا من اهل بيته واصحابه قبل نحو 1400 سنة في كربلاء.

ولكن هذا العام قررت السلطات العراقية منع دخول الزائرين من البلدان الاخرى لإحياء تلك الذكرى في كربلاء، بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا.