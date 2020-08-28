نائب: أغلب المؤسسات لم تقدم لنا تقريراً عن عملها ومشاريعها بالفترة الماضية

رأى عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية النائب محمد كريم البلداوي، الخميس، أن تقييم أداء الحكومة بعد تجاوز 100 يوم من عمرها من الممكن أن يتحقق من خلال متابعة مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية، مبدياً أسفه لأن أغلب المؤسسات الحكومية لم تقدم إلى اللجنة تقريراً عن عملها ومشاريعها بالفترة الماضية.

وقال البلداوي إن “التقييم لعمل الحكومة وأدائها خلال الفترة الماضية من عمرها ينبغي أن يعتمد على ما قدمه الفريق الحكومي لرئيس مجلس الوزراء”، مضيفاً “للأسف الشديد، فان أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة لم تقدم لنا أي تقرير عن عملها ومشاريعها بالفترة الماضية”.

وأضاف، أن “اللجنة أرسلت كتباً رسمية ومخاطبات إلى جميع الوزارات والمؤسسات بغية تزويدنا بتقارير عن عملهم بالفترة الماضية، وما تم تحقيقه في البرنامج الوزاري بما ينعكس مع ما جاء في المنهاج الحكومي الذي تم تقديمه في جلسة التصويت على الحكومة كما فعلت الحكومة السابقة”، لافتاً إلى أن “ما وصلنا هو فقط إجابات من وزارتين أو ثلاث فقط وكانت إجابات بسيطة وغير شافية والقسم منها أشار إلى مشاريع دون أن يحدد بداية ونهاية أو أوزان لها”.

وتابع البلداوي، أنه “وفق المعطيات الحالية فاننا كيف نستطيع تقييم أداء حكومة ليس لها مشاريع أو أهداف، لكننا إن أردنا الحكم ببساطة على اداء هذه الحكومة فإنه من الممكن أن يتحقق من متابعة مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية”.