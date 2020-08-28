‏الجامع الوحيد للعراقيين الوطنية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

نعم هذا الشعار جميل ولطيف رددته كل الأنظمة التي تعاقبت على العراق ومنهم اراذل البعثيين شعاراتهم رنانة وافعالهم قبيحة قتلوا وهجروا واغتصبوا وقتلوا الملايين من العراقيين بدون ذنب سوى الانتماء القومي والمذهبي، مشكلة العراق مذهبية وقومية بدأت مع ولادته عام 1921، لدينا بهائم تردد الوطنية هو الشعار الأوحد للعراقيين هو العراق، وهو عزنا، ولا يجب أن يكون الانتماء للوطن على أساس ديني أو مذهبي أو مكوناتي، هذا القائل مستعرب ومن أسوأ الأحزاب الإسلامية الشيعية الفاشلة التي جلبت لنا العار، اقول لهؤلاء المتاجرون شعار،

‏هويتنا العراق جدا ممتاز لكن هل الهوية تفضيل انفسنا للدواعش القادمين من خارج العراق على الشيعي والمسيحي والايزيدي، هل لدينا دولة تحظى بقبول المكونات الثلاث الرئيسية؟ كيف تتحدث عن هوية والصراع مزق هذه الهوية منذ مائة عام صراع قومي ومذهبي، تبا للحمير لم نسمع منهم سوى النهيق، وما الضير ان احترم وافتخر بهويتي المذهبيه والدينية وهي اساس متين لحب الوطن وهذا جلي وواضح عند بعض المكونات العراقيه، مطلقي شعار ان الجامع هو الهويه الوطنيه، يمارسون النفاق وهو يرى أن هناك من انفسنا يفضلون داعش ع الحكومه التي يسموها شيعيه رغم أنهم مشاركون بها لافشالها،

نفس هذا المنافق يقول ثورة تشرين هي التي كشفت لنا الهويه الوطنيه، اقول لهذا كشفت عيوبكم كأحزاب فاشلة عجزتم في الحفاظ على جماهيركم، من كلام هذا المرتزق نكتشف يحاول هذا التافه ‎ركوب الموجه، لأنه

الانتخابات قربت وأصبح هؤلاء فلاسفة بالوطنيات، الحمد لله مقر تيار سيده تم قلعه بالشفلات، وبدل أن يحاسب هؤلاء سبب فشلهم تراهم يكررون نفس أخطائهم لذلك الإصلاح بات من المستحيل بظل وجود عقليات نتنة قذرة لاتعي مايخطط له الأعداء والمخابرات الدولية التي تدعم أدوات ارهابية لحرق وذبح شعب العراق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26.8.2020