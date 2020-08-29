الجمارك العراقية : أكثر من 3 مليارات دينار إجمالي إيرادات يوم واحد

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الخميس في مراكزها الجمركية ،الذي بلغ 3 مليارات 345 مليون دينار.

وذكرت الهيأة في بيان ، أنه”وفي ظل الظروف العصيبة اقتصادياً وصحياً ،التي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في جميع المديريات والمراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عوناً لشعبهم ووطنهم ،متحدين جميع معوقات العمل للإرتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات” .

وأضافت الهيأة ، أنها ” أسهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الأدوية ، والمستلزمات الطبية ، والمواد الغذائية ، وعلى مدار الساعة ليلاً ونهاراً ،وبجهود ومتابعة مباشرة من الإدارة العليا في الهيأة ،بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصاً الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.