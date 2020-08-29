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الضحايا علي و الحسين و العراقيون و السوريون

 

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الضحايا علي و الحسين و العراقيون و السوريون
لماذا يُمنع الماء ُ تاريخيا ً… ؟
* كما منع جيش ُ معاوية بن أبي سفيان الماء َ عن جيش علي بن أبي طالب في صفين سنة 39 هجرية ، عندما أحتل عمرو ُ بن العاص شريعة َ الماء .. و عندما كسر جيش علي ٍ الإحتلال َ ، فإنه سمح لجيش معاوية … بشرب الماء … ، و ارتووا منه بكل حرية ، لأنه علي بن أبي طالب …
+ كذلك منع جيش ُ عبيد الله بن زياد بن أبيه الماء َ عن الحسين بن علي و أصحابه في كربلاء المقدسة من اليوم السابع 7- حتى العاشر 10 من محرم الحرام ، سنة 61 هجرية ، 680 ميلادية … عندما أمر عمرو َ بن الحجاج ( 6000 مقاتل و هي أكبر كتيبة ) حتى مات الشهداء كلهم عطاشى…
* و كما منع #صدام_المجرم ُ التكريتي الماء َ عن أهالي الأهوار جنوب العراق عام 1986 م ، ببناء ما يسمى النهر الثالث … فمات الناس الأبرياء المدنيون و الجاموس ، و السمك و الزرع من العطش و هاجر أهلها طلبا ً للماء ؟
+ كذلك منع أوردغان ُ العثماني الماء َعن أهل العراق ببناء سد أليسو سنة 2017 م …
و اليوم تمنع ما تسمى ( قوات سوريا الديمقراطية قسد) الماء عن السكان المدنيين في مدينة الحسكة السورية … ( آب 2020) ..
لله در الحيص بيص ( سعد بن محمد التميمي) عند قال أبياته التي خلدته على مر التاريخ :
“ملكنا فكان العفو منا سجية + و لما ملكتم سال بالدم أبطح ُ
و حللتم قتل الأسارى و طالما + غدونا عن الأسرى نعف و نصفح ُ
و حسبكم هذا التفاوت ُ بيننا + و كل ُ إناء بالذي فيه ينضح ُ” …
ايلول 2020 ميلادية
لندن
7 محرم الحرام 1442 هجرية
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