القبض على شخص يتاجر بأدوات تستخدم لـ”الغش بالامتحانات” في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، إلقاء القبض على شخص يتاجر بأدوات تستخدم في الغش بالامتحانات في جانب الرصافة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان إنه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وإشراف ميداني لقائد شرطة بغداد، ألقت مفارز مركز شرطة حي سومر التابع لمديرية شرطة بغداد الرصافة بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني القبض على متهم بحوزته أدوات تستخدم للغش في امتحانات الطلبة”.

وأضاف ناصر، أن تلك الأدوات “عبارة عن لاقطات صغيرة توضع في الأذن مع قلم يستخدم كلاقطة أيضا”، مبيناً أنه “تم اقتياده إلى مركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ورفع أوراقه للقضاء، الذي أوقفه وفق المادة 240 من قانون العقوبات”.