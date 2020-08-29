الموارد المائية تردع “تجاوزاً فريداً من نوعه” على ضفاف دجلة في بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن اتخاذ إجراءات “رادعة” بحق شخص نفذ “تجاوزاً فريداً من نوعه” على ضفاف نهر دجلة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “أحد الأشخاص الذي لا يمتلك روح المواطنة الصالحة قام صباح هذا اليوم السبت، بأعمال تهديم إحدى البنايات في منطقة الأعظمية وعلى ضفاف النهر، حيث قام بدفن التكسية الحجرية مع دفن جزء من مقطع النهر وضمها عاملة على التوسع على حساب المحرمات مع التكسية مع مقطع النهر”.

وأضافت أن “هذا آخر تجاوز فريد من نوعه قد تم تسجيله، وأمر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باتخاذ الإجراءات السريعة الرادعة قبل أن يكون له مقلدين من باقي البنايات متخذين من عدم محاسبتهم عذرا للتجاوزات في المستقبل”.