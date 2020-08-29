الموارد المائية: مكحول بإنتظار إشارة البدء

اكدت وزارة الموارد المائية، السبت، ان سد مكحول بانتطار اشارة البدء.

وقالت الوزارة في بيان “مكحول بانتظار اشارة البناء، فعندما يصدر القرار الرسمي من الحكومة بإستئناف العمل في سد مكحول فإن لن يبدأ من الصفر وانما استئناف لاعمال سبقت المباشرة بها ولازالت يمكن الاستفادة منها وهذا سيختصر علينا الكثير من الوقت والجهد، فساحة العمل ومواقع السكن والورش والمعامل مستملكة ويمكن استغلالها فورا عند استئناف العمل، وحفريات الجانب الايسر شبه منجزة وحفريات الجانب الايمن انجز قسم كبير منها”.

واضافت، “كما ان “ملاكات الوزارة التي تدربت على حفارات الجدار العازل لازال معظمهم في الخدمة وسيباشرون العمل مجددا حال وصول المعدات، ونسبة الأضرار في الجسر الخدمي لا تتجاوز ٢٥% وسيمكن إصلاحه بوقت قصير، وهياكل المجمع السكني قائمة ويمكن اكمالها خلال فترة قصيرة”، مشيرة الى ان “المدرسة ومحطة الوقود والمرافق الخدمية الأخرى بحالة متوسطة ويمكن اعادة تأهيلها بسرعة”.

واكدت الوزارة أن “الكثير من الخبرات التي قادت عمليات التنفيذ الاولى لازالوا في الخدمة ويتطلعون الى اكمال مابدأوه، وعندما يرد الوزارة الايعاز بالمباشرة فستواصل ملاكات وزارة الموارد المائية العمل ليلا ونهارا لتقديم هذا المنجز هدية للمواطن العراقي في أقصر فترة ممكنة”.