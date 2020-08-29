ايران بشأن الربط الخليجي: ليس لدينا اعتراض على تطوير بغداد علاقاتها مع العالم العربي

أكد السفير الايراني لدى العراق، ايرج مسجدي، السبت، ان بلاده لا تعترض على تطوير بغداد لعلاقاتها مع العالم العربي، في اشارة منه الى ربط شبكة العراق مع الخليج العربي، فيما اعتبر ان ايران افضل من يمد العراق بالطاقة. على حد تعبيره.

وقال مسجدي ان “العلاقات الثنائية بين الدول هي في الأساس (قضية) داخلية وتتعلق بالسياسة الخارجية لكل دولة”، مؤكدا “نحن لا نية لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية، فالعراق بلد صديق وشقيق، وقادتنا يدركون مصالحهم الوطنية أفضل من أي احد آخر”.

وأوضح أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدر الكهرباء إلى العراق منذ أكثر من عقد ، وأن إيران تعمل على بناء أكبر محطة كهرباء عراقية في مدينة الرميلة بمحافظة البصرة الجنوبية”.

وردا على سؤال حول موقف إيران من ارتباط العراق بشبكة الكهرباء في الخليج العربي، قال السفير الإيراني إن “إيران ليس لديها اعتراض على تطوير علاقات بغداد مع العالم العربي، ولكن لي بامكان أي دولة من إمداد العراق بالكهرباء بنفس جودة إيران”.

وشدد السفير على أن “إيران لا تنوي التدخل ابدا في الشؤون الداخلية للعراق”، مؤكدا أن “طهران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق أفضل من أي جهة اخرى”.